Gazzetta - Higuain-Cutrone, la strana coppia funziona: con le due punte il Milan è molto più pericoloso

Non è una questione di modulo ma di atteggiamento, continua a ripetere Gattuso. Può darsi. Ma una cosa è certa: le due punte rendono il Milan molto più pericoloso Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, la strana coppia Higuain-Cutrone funziona e ha permesso alla squadra di ripartire.

GOL E ASSIST - Non può essere un caso se i rossoneri sono andati in gol tre volte contro un avversario - la Samp - che ne aveva presi quattro in tutto il campionato. Gonzalo e Patrick hanno confermato, se mai ce ne fosse ancora stato bisogno, di saper giocare insieme. I due, infatti, non si pestano i piedi e si dividono saggiamente gli spazi, soprattutto in verticale. Poi ci sono partite come quella di domenica in cui, oltre a segnare entrambi, ricevono pure l’assistenza del compagno. Con la Roma era stato Higuain a fornire l’assist al giovane collega, con la Samp è toccato a Cutrone restituire il favore.

STATISTICA - Patrick, poi, non finisce di stupire, perché sta capitalizzando ogni cosa che può. Domenica ha toccato in tutto due palloni nell’area della Samp: il gol e il passaggio vincente per il Pipita. Il dato più bello - osserva la rosea - è quello relativo alla loro convivenza, che merita di essere nuovamente aggiornato: 8 gol in 232 minuti, quando giocano uno accanto all’altro vanno a segno ogni 29 minuti.