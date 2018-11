Gazzetta - Ibra-Milan, il flirt prosegue via-sms: affare possibile, i segnali inducono a pensare positivo

Il Milan e i suoi tifosi hanno un sogno. Si chiama Zlatan Ibrahimovic, l’ultimo grande fuoriclasse ad aver fatto innamorare la Milano rossonera. Da settimane ormai si parla di un possibile ritorno dello svedese. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Ibra ci sta pensando, così come il club di via Aldo Rossi. Il flirt - scrive la rosea - continua via-sms con i vertici milanisti.

AFFARE POSSIBILE - Zlatan è in grande forma e in questi mesi le sue prodezze hanno lasciato il segno anche oltre oceano. A Los Angeles sta bene, ma la Major League Soccer gli va stretta. Il suo mondo è l’Europa. Gli manca l’Italia e, soprattutto, Milano, dove la sua famiglia - e in particolare la compagna Helena - si è sempre trovata bene. La scorsa estate Leonardo ha preso in esame la pratica, ma poi ha dovuto dare precedenza ad altre piste. Ma adesso la questione torna d’attualità. Dal punto di vista dell’ingaggio - Ibra ha uno stipendio da 1,5 milioni di euro e con gli sponsor non supera il tetto dei 4 milioni netti - l’affare è alla portata.

OTTIMISMO - In queste settimane, Gattuso ha sempre tenuto la porta aperta mentre Leonardo non ha mai nascosto l’interesse. Un attaccante come Ibrahimovic - osserva la Gazzetta - può effettivamente far fare il salto di qualità definitivo al Milan. Lo svedese sarebbe l’uomo in più per rincorrere con maggiore convinzione l’obiettivo del quarto posto in classifica. A due mesi dalla riapertura del mercato è presto per esprimere un verdetto chiaro, ma tutti i segnali inducono a pensare positivo.