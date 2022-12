Gazzetta - Ibra out, Origi in dubbio, Giroud rientrato da poco: Milan, a Salerno chi gioca?

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Divock Origi, tra i rossoneri più popolari nel mondo, era stato scelto per un evento commerciale di ieri mattina, ma a causa dell'infortunio muscolare c'è stato un cambio di programma: al suo posto ha partecipato Charles De Ketelaere; non sono mancati, ovviamente, foto e autografi da parte del talento belga. Quanto specifico, scrive la Gazzetta dello Sport, dovrà chiarirlo la risonanza magnetica prevista al rientro in Italia. Il dubbio è: ci sarà il centravanti rossonero con la Salernitana?

Molti dubbi, ma ora relax

Ci sono molti dubbi sull'attacco rossonero in vista della ripresa del campionato a Salerno. Origi è un punto interrogativo a causa del problema muscolare, mentre Olivier Giroud oggi giocherà la sua ultima partita di questo Mondiale, poi sarà a riposo per dieci giorni prima di rientrare a Milanello. Una pausa è necessaria. Anche per Simon Kjaer, arrivato a Dubai giovedì dopo due settimane di relax.

Le soluzioni

Come scrive la rosea, la società lascerà a Olivier il tempo che servirà per recuperare dal Mondiale, senza accelerare. Il francese ne discuterà anche con Mister Pioli, ma i rossoneri arriveranno alla vigilia della gara contro la Salernitana senza Ibra, con il dubbio Origi e con Giroud appena rientro ad allenarsi con il gruppo. Difficile che in sostituzione possa giocare Lazetic, titolare con il Liverpool. Pià probabile Rebic, che ha già giocato in quel ruolo.