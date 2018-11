Gazzetta - Ibra, tanta voglia di Milan: a Zlatan bastano 6 mesi di contratto e aspetta solo la chiamata di Leo

Tanta voglia di Milan. Anzi, tantissima. Zlatan Ibrahimovic freme dalla voglia di tornare a Milano. Lo svedese, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha mandato messaggi più che rassicuranti ai vertici di via Aldo Rossi, anche nelle ultime ore. Pare che lbra sia disposto ad accettare un contratto di soli 6 mesi pur di tornare a indossare la maglia rossonera. Lui per primo non vuol dare nulla per scontato, ma è convinto che sarà il campo a determinare la sua conferma anche per la prossima stagione.

CIFRE CONTENUTE - Insomma, Ibrahimovic non ne fa una questione di soldi. Non a caso - riferisce la rosea - nei colloqui di queste settimane tra Leonardo e Raiola la questione economica non ha portato via troppo tempo. Il dirigente rossonero ha approfondito piuttosto temi di natura tecnica, soffermandosi sulla disponibilità dell’attaccante a valutare il turn over con i compagni di reparto. Anche qui (pare) nessun problema. L’ingaggio, poi, non rappresenta un ostacolo. Nell’esperienza in America, infatti, lo stipendio di Ibra è sceso a 1.5 milioni di euro netti più un pacchetto di sponsor che portano il totale a 4 milioni. Facendo un po’ di conti, per 6 mesi al Milan potrebbero bastare 2 milioni, cifra ampiamente alla portata del club rossonero.

TELEFONATA - I Los Angeles Galaxy vorrebbero trattenere Zlatan, ma la mancata qualificazione ai play off ha scombinato un bel po’ i piani della franchigia californiana ed è difficile adesso fermare la fuga anticipata di Ibra. Il richiamo del Milan, tra l’altro, è troppo forte per il campione di Malmö, che aspetta solo una chiamata da Leonardo per liberarsi dalla società americana. Paradossalmente, questa sarebbe l’operazione di mercato più a portata di mano, la più semplice da chiudere e non comporterebbe frenesie particolari. L’ottimismo emerso in questo weekend è più che giustificato: tra Ibrahimovic e il Milan c’è aria di intesa.