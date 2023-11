Gazzetta - Ibrahimovic a colloquio con Cardinale: incontro in corso, ora decisive

Come riporta la Gazzetta dello Sport su gazzetta.it, è arrivato il giorno del grande incontro. Il rientro di Gerry Cardinale in Italia fissa subito in agenda il vis a vis con Zlatan Ibrahimovic, per delineare un quadro più chiaro sul futuro dello svedese. In questi minuti il numero uno di RedBird e l’ex attaccante (arrivato nell'hotel di Cardinale intorno alle 17.30) sono a colloquio: facile che tra i punti all’ordine del giorno ci sia, oltre agli ultimi risultati della squadra, un ritorno di Ibra a Milanello. Magari nelle vesti di consigliere di Cardinale. Sono ore decisive, aggiunge la rosea.