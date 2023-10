Gazzetta - Il Milan vola con Leao e Pulisic: sono già a 11 tra gol e assist, nessuno come loro in A

Se il Milan è primo in classifica da solo dopo otto giornate, deve ringraziare anche le sue ali offensive, in particolare Rafael Leao e Christian Pulisic: il portoghese è ormai da anni il trascinatore del Diavolo, mentre l'impatto dell'americano in Italia è stato tanto sorprendente quanto incredibile. La somma dei gol e degli assist della coppia fa 11, nessuno come loro in Serie A.

COPPIA MIGLIORE - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che al momento i due rossoneri sono la coppia di esterni di attacco migliori del massimo campionato italiano. Le altre sono tutte dietro: Politano e Kvaratskhelia del Napoli sono a quota 8, così come Berardi e Laurienté del Sassuolo, mentre Nico Gonzalez e Brekalo della Fiorentina sono a 7, Felipe Anderson e Zaccagni della Lazio invece sono a quota 5. Ovviamente da questa speciale classifica sono escluse le squadre che non utilizzano sistemi di gioco con due ali, come Inter, Juventus e Roma.

ANCHE IN EUROPA - Allargando il discorso all'Europa, Leao e Pulisic reggono il confronto alla grande anche in questo caso: solo il Liverpool, con Salah e Luis Diaz, ha lo stesso totale di gol e assist della coppia milanista. Se il Milan sta volando deve quindi ringraziare anche le sue ali che sono decisive come nessuno. A Milanello, si attendono ora l'esplosione anche degli altri esterni offensivi, in particolare di Samuel Chukwueze che è stato il colpo estivo più caro del Diavolo. Il nigeriano è in netta crescita rispetto alle prime partite, ma ora deve iniziare ad essere decisivo anche lui con gol e assist.