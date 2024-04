Gazzetta - Il Milan vola con Pulisic, Giroud e Leao: dal trio Pu-Gi-Le ben 40 gol!

vedi letture

Il Milan continua il suo momento d'oro e ieri contro il Lecce è arrivato il settimo successo di fila tra campionato e coppe. A decidere il match contro i pugliesi sono stati i gol di Pulisic, Giroud e Leao, vale a dire il trio di attaccanti titolare del Diavolo in questa stagione. I tre stanno trascinando la squadra rossonera a suon di gol: al momento i tre, insieme, sono già a quota 40 gol segnati (15 il francese, 13 l'americano e 12 il portoghese).

SEMPRE DECISIVO - Lo riferisce stamattina La Gazzetta Sportiva che esalta il trio Pu-Gi-Le, che partirà dal primo minuto anche giovedì contro la Roma nell'andata dei quarti di Europa League. Per questa sfida, ci sarà il rientro di Loftus-Cheek, assente ieri contro il Lecce per squalifica. Al suo posto, da trequartista ha giocato Christian Pulisic, il quale è stato decisivo anche in quella posizione, segnando il gol che ha aperto le marcature milaniste. Con questa rete, l'americano è arrivato per la prima volta in carriera in doppia cifra in uno dei top 5 campionati europei.

LEAO IN GRANDE FORMA - Ieri contro il Lecce, è tornato invece al gol Olivier Giroud che non segnava da un mese. Il francese è arrivato a 13 reti in Serie A, eguagliando il suo massimo con la maglia del Milan in campionato, ed è a -3 dai 50 gol in rossonero. A chiudere il match è stato Rafael Leao dopo un assist illuminante di Yacine Adli. Il portoghese è in uno stato di forma incredibile in questo 2024: nel nuovo anno, infatti, il numero 10 rossonero ha messo insieme 8 gol e 6 assist, nessuno in Italia ha fatto meglio di lui. Giovedì contro la Roma, Pioli si affiderà ancora una volta al suo trio Pu-Gi-Le, nella speranza che possa mettere ko anche i giallorossi.