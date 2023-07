Gazzetta - Il nome di Taremi prende piede: Morata (a oggi) costa troppo

MilanNews.it

Il Milan in questa sessione di calciomercato, è risaputo, sta andando a caccia di un nuovo centravanti che possa, almeno per la prossima stagione, svolgere un ruolo da co-titolare con Giroud che, nonostante un impegno e un rendimento speciali, non può essere infinito arrivato a 38 anni di età. I nomi sulla lista sono tanti, ma il Milan comincia a ragionarci su.

Taremi si fa largo

La Gazzetta dello Sport, fin dalla giornata di ieri ha riproposto il nome di Mehdi Taremi che già era orbitato intorno al Milan e che sarebbe un'idea dei rossoneri (QUI il nostro approfondimento). Il profilo dell'attaccante iraniano, a livello puramente tecnico, ricalcherebbe quello di Olivier Giroud: attaccante d'area di rigore, fisico e forte di testa. Non è più giovanissimo, 31 anni tra pochi giorni, ma garantisce molti gol e una buonissima esperienza: nelle ultime due stagioni, con il Porto, ha segnato 57 gol che sono tanti anche in un campionato meno competitivo come quello lusitano. Taremi gioca in Champions e in Europa League da diverso tempo ormai e ha pure partecipato con l'Iran a due Mondiali, ben figurando in quello in Qatar. Il prezzo sarebbe di 20 milioni e non sarà facile abbassare le pretese del Porto che si è sempre rivelato un osso duro. Inoltre c'è da dirimere la questione extracomunitario: se arrivasse riempirebbe l'ultimo slot e il Milan dovrebbe dire addio (per il momento) a obiettivi come Chukwueze o Kamada.

Morata, costi troppo

Il nome di Alvaro Morata, che sembrava essersi scaldato molto negli ultimi giorni, si è invece raffreddato di botto nelle ultimissime ore. Il fatto che il club rososnero non possa beneficiare del Decreto Crescita qualora lo acquistasse è un fattore molto importante, se non decisivo nel processo di scelta dell'obiettivo a cui puntare. Anche perché l'Atletico Madrid non si schioda dalla richiesta di 20.5 milioni (cifra della clausola) e l'ingaggio del giocatore, che sarebbe pur disposto ad abbassarsi, rimarrebbe molto pesante. Per questi motivi, a oggi, con la concorrenza anche dell'Arabia Saudita da tenere sempre in considerazione, è difficile pensare a un trasferimento di Morata in rossonero.