Gazzetta - Immobile e tabù trasferta, la doppia sfida di Cutrone a caccia del primo gol senza Higuain

Lasciare il segno senza Higuain al suo fianco. Ecco l’obiettivo di Patrick Cutrone, che stasera guiderà l’attacco del Milan all’Olimpico. Come evidenzia l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il giovane bomber rossonero, che senza il Pipita in campo non ha ancora segnato, proverà a rompere questo strano tabù contro Lazio e Parma.

TRASFERTA - Sarà lui il punto di riferimento là davanti, la punta che Suso e Calhanoglu vedranno ogni qualvolta alzeranno la testa. Il Milan e Gattuso si affidano a Cutrone, il quale, negli ultimi mesi, ha faticato parecchio a incidere lontano da San Siro. Patrick, infatti, non segna in trasferta da nove mesi: l’ultima rete fuori casa risale al 25 febbraio (proprio all’Olimpico, ma contro la Roma). Un motivo in più per aggredire il match.

SFIDA - Cutrone sfiderà il collega Immobile, per una sfida nella sfida che profuma di Nazionale. Ciro è un punto fermo della squadra di Mancini, nonostante i pochi gol messi a segno in maglia azzurra. Patrick, invece, quella maglia spera di indossarla presto. Lazio-Milan per loro vale un pezzo di Champions. E una fetta di Nazionale.