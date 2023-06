Gazzetta - La pazza giornata del Milan: Tonali via, Thuram più vicino. Obiettivo Frattesi e spunta la clamorosa idea Lukaku

MilanNews.it

La giornata di ieri, 21 giugno 2023, sarà difficile da dimenticare per i tifosi del Milan che in appena 24 ore hanno avuto un sacco di novità di mercato: quella più importante è senza dubbio l'ormai imminente partenza di Sandro Tonali verso il Newcastle, mentre in entrata sembrano essere più vicini Thuram, Guler e Frattesi. E nelle ultime ore è spuntata poi anche una clamorosa idea per l'attacco: Romelu Lukaku. Ma andiamo con ordine.

CIAO SANDRO - Come riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, Tonali è ad un passo dal lasciare il Milan e dal diventare un giocatore del Newcastle: per il giovane centrocampista è pronto un contratto di sei anni da 8 milioni di euro più bonus a stagione, mentre va ancora definito l'accordo tra i due club, ma la quadra dovrebbe essere probabilmente trovata intorno ai 70 milioni. Anche il Chelsea ci ha provato, inserendo nella sua proposta anche una contropartita tecnica (Pulisic, Loftus-Cheek e forse Casadei), ma alla fine i Magpies hanno fatto l'affondo decisivo e hanno ottenuto il sì del giocatore.

FRATTESI E THURAM - Con l'addio di Tonali, il primo obiettivo per il centrocampo è diventato Davide Frattesi, con il Milan che punta a battere la concorrenza di Inter, Juventus e Roma. I rossoneri, grazie ai soldi della cessione di Sandro, possono soddisfare la richiesta del Sassuolo che chiede 35-40 milioni. Decisiva sarà anche stavolta la volontà del giocatore. Più vicino al Diavolo sembra essere Marcus Thuram: in via Aldo Rossi, dove aspettano entro domani una risposta definitiva del francese a cui hanno offerto un ingaggio da 5-5,5 milioni all'anno, cresce infatti sempre di più l'ottimismo e c'è la convinzione di poter chiudere a breve.

IDEA LUKAKU - Ma in queste ore a Casa Milan è nata un'idea clamorosa per l'attacco: i rossoneri stanno infatti pensando di "strappare" all'Inter non solo Frattesi, ma anche Romelu Lukaku, che dopo il prestito ai nerazzurri tornerà al Chelsea, ma difficilmente resterà a Londra. Il club interista sta facendo di tutto per riportarlo a Milano sempre in prestito, mentre il Diavolo potrebbe trattare il suo acquisto a titolo definitivo. Il prezzo? 40 milioni di euro, cifra che l'Inter al momento non può pagare, mentre il Milan sì.