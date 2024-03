Gazzetta - La stagione del Milan passa da Praga: Pioli si affida ai suoi big

Questo pomeriggio, alle 18.45, il Milan scenderà in campo all'Eden Arena di Praga e sfiderà lo Slavia nella partita di ritorno degli ottavi di finale, difendendo i due gol di vantaggio maturati dopo il 4-2 di una settimana fa a San Siro. Una gara cruciale per i rossoneri che, tolto lo scudetto, tolte Champions e Coppa Italia, e con la posizione in campionato (abbastanza) cristallizzata tra secondo e terzo posto, hanno nell'Europa League l'obiettivo più concreto della stagione.

Non è un caso che questa mattina la Gazzetta dello Sport, nel presentare la sfida di questo pomeriggio in Repubblica Ceca parli di una partita che "vale una stagione". Andare avanti nella competizione europea terrebbe per prima cosa vivo l'interesse dei tifosi e renderebbe frizzante almeno il prossimo mese di stagione. Poi, cosa ancora più importante, il Milan crede di potersi giocare questo trofeo e di poterlo portare per la prima volta nella storia del club nella sua bacheca. Allo stesso tempo una bella prestazione oggi pomeriggio potrebbe aiutare anche a fare gruppo in un momento non facilissimo per il club, per via delle indagini su Furlani, Gazidis e il passaggio di proprietà. A tutto questo si può anche ribadire come Stefano Pioli si giochi il futuro al Milan: con una vittoria potrebbe mettere in dubbio la dirigenza rossonera sulla decisione per quello che verrà a partire dalla prossima stagione.

Per tutte queste ragioni, oggi lo stesso Stefano Pioli si presenterà a Praga con i big. A partire dalla formazione in attacco. La coppia gol è la solita, Leao-Giroud, che già ha fatto sognare il Milan nelle notti europee, anche in questa stagione contro il Psg, per esempio. Al loro fianco ci sarà Christian Pulisic che è un candidato sempre più forte per il ruolo di miglior giocatore della stagione del Diavolo. E poi Loftus-Cheek che da gennaio in avanti ha cambiato passo. Davanti a Maignan, Pioli schiererà la miglior difesa possibile: ci sono Calabria e Theo ma soprattutto ci sarà Tomori, ormai recuperato al 100%, che sarà schierato al fianco di Gabbia. In mezzo al campo potrebbero esserci le "sorprese" maggiori: confermato Adli ma al suo fianco nè Bennacer, nè Reijnders: pronto a una chance da titolare, Yunus Musah.