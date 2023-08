Gazzetta - Leao e Pulisic pronti a far divertire San Siro: Pioli ha le sue ali scudetto

vedi letture

Dopo il successo convincente alla prima di campionato a Bologna contro la squadra di Thiago Motta, i rossoneri di Stefano Pioli sono pronti ad esordire a San Siro in questa nuova stagione per la sfida con il Torino di sabato sera davanti a oltre 72mila spettatori. L'allenatore rossonero, scrive la Gazzetta dello Sport, conferma il 4-3-3 e due punti fermi della squadra: Leao e Pulisic.

Superiori(tà)

A Bologna l'asse tra il portoghese e l'americano ha funzionato benissimo: a sinistra gli strappi di Rafa, inarrestabile quando accelera, a destra il dribbling formidabile di Pulisic. Due situazioni di gioco che hanno permesso alla squadra di aprire spazi e di trovarsi sempre in superiorità numerica, aiutando così i centrocampisti a liberarsi e inserirsi con più facilità.

10 e 11

Domani il 10 e l'11 partiranno dall'inizio davanti a 72mila spettatori. Un momento sicuramente speciale per entrambi, non solo perché sono le due magliette rossonere più vendute in assoluto, ma anche perché l'ex Chelsea ha visto questo stadio pieno e a spingere la squadra per 90 minuti solo in una occasione, dalla panchina. E in campo è un'altra storia.