Gazzetta - Leao, no a Chelsea e Real: vuole restare al Milan! Cresce l’ottimismo per il rinnovo

"Avanti tutta con il Milan": è questo il messaggio che Rafael Leao ha dato al suo entourage. Il portoghese ha le idee molto chiare sul suo futuro e vuole proseguire la sua avventura in rossonero. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che, pur di restare a Milanello, l'ex Lille ha detto no prima al Chelsea e poi al Real Madrid che vorrebbero tanto portarlo rispettivamente in Premier League e in Liga.

VOGLIA DI MILAN - Anche nelle dichiarazioni rilasciate nelle ultime settimane, Leao ha manifestato pubblicamente più volte la sua volontà di voler rimanere al Milan. Per questo l'ottimismo e la fiducia in merito al suo rinnovo crescono giorno dopo giorno: "Il Milan è casa mia. Bisogna risolvere però altri problemi" è il pensiero di Rafa. Il problema è in particolare uno ed è sempre lo stesso, vale a dire il risarcimento che il giocatore deve allo Sporting Lisbona per la famosa pratica legata alla fuga del portoghese al Lille nel 2018.

DISTANZA MINIMA - E' sempre questo il nodo principale da sciogliere perchè per il resto c'è un principio di intesa sia sulla durata del contratto (5 anni) che sul nuovo stipendio del numero 17 rossonero (la differenza tra i 6,5 milioni di euro più bonus proposti dal Diavolo e i 7 milioni chiesti dal giocatore è minima). I contatti tra le parti proseguono in maniera proficua, nonostante le voci di mercato su Chelsea e Real Madrid. Leao ha fatto la sua scelta da tempo: vuole restare al Milan. E tutti stanno lavorando per soddisfare la sua volontà.