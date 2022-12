Gazzetta - Leao pronto a sprintare anche nel 2023: a caccia della quota 20

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo il weekend natalizio, Stefano Pioli il 26 tornerà a Milanello e troverà sotto l'albero un regalo: Rafael Leao. Il portoghese si godrà gli ultimi momenti delle vacanze post Mondiale festeggiando il Natale e poi tornerà a disposizione del mister, pronto a guidare la rincorsa del Milan in campionato e a inseguire tutti gli altri obiettivi del club.

Scaldate i motori

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Leao sarà a Milano il 26 e avrà di fatto nove giorni per prepararsi alla prima gara di campionato contro la Salernitana che si disputerà all'Arechi il prossimo 4 gennaio. In mezzo la possibilità di mettere già qualche minuto nelle gambe in occasione dell'amichevole che i rossoneri giocheranno il 30 dicembre contro il Psv in Olanda. Il Milan ha bisogno del miglior Leao che torna dal Qatar con pochi minuti giocati ma delle ottime prestazioni condite anche da due bellissimi gol. Esattamente quello che servirà da gennaio in poi: un Leao in formato 2022, come quello che la passata stagione tra gennaio e maggio ha segnato 7 gol. O come quello che nella prima parte di questa stagione: 7 gol in 20 presenze tra Serie A e Champions. Leao è il leader tecnico di questa squadra e sarà lui a dover lanciare la rimonta al Napoli.

L'aria di Milan

La crescita che Rafael Leao ha avuto nelle ultime stagioni è davvero sotto gli occhi di tutti. Sin dal suo arrivo era stato criticato per la poca continuità e aveva anche faticato a trovare il suo posto all'interno del campo. Poi Pioli lo ha spostato stabilmente sulla fascia sinistra e le cose sono iniziate a cambiare. Leao, oltre ai numeri già evidenziati in precedenza, ha fatto vedere un netto miglioramento nelle ultime stagioni testimoniato dalla sua media gol. Nella stagione 20/21, Leao segnava una rete ogni 358 minuti: oggi Rafa va in gol una volta ogni 211. Un miglioramento netto e sensibile, da trascinatore. Anche per questo a gennaio il Milan riaprirà le discussioni per il rinnovo e incontrerà Ted Dimvula, disposto a mettere sul piatto anche un'offerta dal valore di 7 milioni di euro a stagione.