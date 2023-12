Gazzetta - Leao scende, Pulisic sale. Pioli e squadra sono con Rafa

Le immagini rossonere di Milan-Sassuolo sono due. La prima è il tocco sotto di Pulisic a battere Consigli, quanto basta a un Diavolo ancora ferito per superare la bestia nera(verde). La seconda è l'uscita di Leao dal campo, accompagnata dai fischi di alcuni tifosi che non hanno gradito una prestazione sotto tono del loro giocatore migliore. Immagini che descrivono perfettamente anche il momento dei due calciatori.

Leao fischiato ma difeso

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola non usa mezzi termini per descrivere la prestazione di Leao: "stanca, svogliata e superficiale". Inutile controbattere, anche lo stesso Rafa - probabilmente - sa che quella di ieri non è stata la sua miglior gara anche se i fischi sono apparsi un po' eccessivi per un giocatore, che anche in questa stagione, ha tolto più volte le castagne dal fuoco. Certo è che dall'infortunio di Lecce in poi, il 10 ha fatto fatica: il suo ritorno in campo sta procedendo a ritmi più lenti di quanto si desiderasse, anche comprensibile dopo un mese di stop, specialmente per un giocatore che ha nella velocità e nella potenza le sue qualità migliori. E se anche una parte dei tifosi lo ha, legittimamente, attacco, sia Pioli che Florenzi hanno fatto scudo. Il tecnico: "Credo che fossero fischi di affetto e stima, conoscendo le qualità del giocatore ci si aspettano sempre prestazioni di un certo livello e lo sa anche lui". Il compagno: "Sono sicuro che Rafa ha le spalle larghe per prendersi i fischi, è forte e dietro di lui ha una squadra pronta a spingerlo e aiutarlo a trasformare questi piccoli fischi in grandi applausi. È il giocatore più forte che abbiamo".

Pulisic trascinatore

Chi vive un momento totalmente opposto è Christian Pulisic. Arrivato per 20 milioni dal Chelsea, senza le aspettative anche solo riservate a Chukwueze, fino a questo momento si sta rivelando il miglior acquisto estivo del Diavolo. In totale ha già segnato 7 gol e fornito 4 assist. Ed è soprattutto nel mese di dicembre che ha messo la freccia: 3 reti tra Serie A e Champions, più due assist. Nessun calciatore di Serie A ha fatto meglio. Nell'ultimo mese in cui Leao e Giroud sono girati a vuoto, il Milan si è spesso appoggiato alle spalle di Pulisic e affidato alle sue giocate: non sempre è bastato ma in diversi casi almeno ha evitato, come ieri, che la partita si incanalasse verso binari morti. Chiaro che con questo rendimento, nell'attesa che anche i suoi compagni di reparto tornino ai fasti di un tempo, può essere fondamentale per Pioli.