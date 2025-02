Gazzetta - Maignan, Theo e Leao: il Milan è pronto a vendere le sue stelle? La situazione

Il momento del Milan è molto delicato: dopo la dolorosa eliminazione dalla Champions League, è arrivata anche la sconfitta in campionato in casa del Torino e così ora il quarto posto è più lontano (-8 con una partita in meno). Nelle ultime settimane, il Diavolo è stato tradito soprattutto dalle sue stelle, come per esempio Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao.

ERRORI - Il portiere ha commesso due gravi errori in pochi giorni: il primo a Rotterdam contro il Feyenoord, il secondo sabato contro i granata quando ha provato il clamoroso autogol di Thiaw. Il terzino, invece, ha condizionato pesantemente il ritorno dei playoff di Champions contro il Feyenoord con un'espulsione per doppio giallo. L'attaccante portoghese non è al top e non sta rendendo come dovrebbe, tanto che Conceiçao lo ha messo più volte in panchina in queste settimane. Se nelle ultime stagioni Maignan, Theo e Leao hanno spesso trascinato il Milan, ora questo non sta più succedendo, anzi a volta succede l'esatto contratto e questo è un problema enorme per il Diavolo.

IN USCITA? - Cosa fare con loro tre? Secondo La Gazzetta dello Sport, le strade sono due: o si trova un modo per farli tornare ai loro livelli oppure l'unica soluzione è la separazione al termine di questo campionato. I due francesi hanno il contratto in scadenza nel 2026: il portiere ha un accordo di massima con il club di via Aldo Rossi per il prolungamento fino al 2028, ma non sarebbe comunque una garanzia che resterà a Milano al 100%. La trattativa con il terzino si è invece arenata da qualche tempo e difficilmente ripartirà, dunque l'addio a fine stagione per evitare di perderlo a zero un anno dopo è lo scenario più probabile. Potrebbe salutare a giugno anche Leao il quale ha una clausola rescissoria da 175 milioni di euro, cifra che però al momento nessuno è disposto a mettere sul piatto. Ma oggi in pochi scommetterebbero comunque sulla sua permanenza a Milano.