Gazzetta - Milan, 3-0 al Monza e terzo posto blindato. Ma ecco altri due infortuni...

Il Milan sembra essere ripartito, soprattutto in campionato dove ha ottenuto tre vittorie nelle ultime quattro. L'ultima in ordine di tempo è arrivata ieri pomeriggio a San Siro contro il Monza: un bel 3-0 al termine di un'ottima prestazione e tre punti d'oro che permettono al Diavolo di blindare il terzo posto in classifica e di avvicinarsi anche alla seconda posizione della Juventus, distante ora quattro punti.

UN BEL MILAN - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri a San Siro si è rivisto finalmente un bel Milan che corre, che si diverte e che vince facilmente. Era da tempo che non si vedeva una prestazione del genere e il merito è sicuramente anche delle scelte tattiche di Stefano Pioli che ha messo in campo la sua squadra con il 3-4-3. Il tecnico rossonero ha preparato molto bene la partita e i suoi ragazzi hanno fatto esattamente quello che aveva chiesto.

EMERGENZA INFORTUNI - Quello di ieri è stato certamente un pomeriggio molto positivo, ma a rovinare un po' il morale in casa rossonera sono stati gli ennesimi infortuni. Stavolta a fermarsi sono stati Tommaso Pobega e Noah Okafor: il mediano, schierato ieri nella difesa a tre, si è fermato al 24' del primo tempo per un problema all'anca sinistra, mentre lo svizzero, poco dopo il gol del 3-0, ha dovuto abbandonare il campo per un crampo alla coscia sinistra, ma solo gli esami in programma in giornata chiariranno se c'è stato altro a livello muscolare e ovviamente i tempo di recupero.