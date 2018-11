Gazzetta - Milan, avanti per Christensen: i rossoneri incontrano il Chelsea, può arrivare in prestito

Ibrahimovic è il grande sogno-obiettivo, il nome che scalda i tifosi rossoneri. Ma i vertici di via Aldo Rossi stanno lavorando anche per rinforzare gli altri reparti. In difesa, ad esempio, gli infortuni di Romagnoli, Musacchio e Caldara hanno alzato l’allerta ai livelli massimi. Il Milan dovrà giocoforza intervenire sulla retroguardia, regalando a Gattuso un nuovo centrale.

PISTA CALDA - Come riporta La Gazzetta dello Sport, Leonardo sta guardando con un certo interesse in casa Chelsea. Secondo l’indiscrezione, gli uomini di mercato milanisti avrebbero già avviato i contatti con Marina Granovskaia, boss operativo dei Blues, per il 22enne Andreas Christensen (piacciono anche Cahill e Fabregas). La pista che porta al giovane difensore danese è quella che il Milan sta battendo con più insistenza, per ragioni anagrafiche e di opportunità. Il classe ’96 vanta un ottimo curriculum e ha bisogno di rimettere minuti nel motore, visto il declassamento da titolare a riserva sotto Sarri.

PRESTITO - Stando a quanto riferito dalla rosea, un prestito potrebbe fare felici tutti. Il Milan si assicurerebbe il centrale che manca con una formula compatibile coi paletti del Fair Play Finanziario, mentre il Chelsea offrirebbe un’opportunità di crescita e rilancio al ragazzo, considerato un patrimonio da valorizzare. Le parti potrebbero incontrarsi a breve per intavolare una trattativa.