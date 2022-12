Gazzetta - Milan-Bennacer, accordo più vicino per il rinnovo: all'algerino 4 milioni a stagione

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Terminato il Mondiale, si avvicina sempre di più la ripresa del campionato di Serie A. Il Milan tornerà domani in Italia da Dubai e chissà che già nei prossimi giorni non ci sia un annuncio importante, cioè quello del rinnovo di Ismael Bennacer: come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, l'accordo tra le parti è infatti sempre più vicino.

OTTIMISMO SUL RINNOVO - Sarebbe una grandissima notizia per i rossoneri questo prolungamento che permetterebbe al club di via Aldo Rossi di blindare uno dei suoi giocatori più importanti che era finito nel mirino di diverse squadre, soprattutto quelle inglesi. Il recente cambio di procuratore (è passato nelle mani di Enzo Raiola) aveva provocato un po' di preoccupazione tra i tifosi, ma c'è ottimismo che presto possa arrivare la tanto attesa firma di Bennacer.

LA FELICITA' DI TONALI - Tra i più contenti ci sarà sicuramente il suo compagno di reparto Sandro Tonali che nei giorni scorsi aveva dichiarato: "Mi auguro con tutto il bene del mondo che resti. Lo sa meglio di me perché è arrivato prima: sa che cosa significa giocare per il Milan e farlo a San Siro. Conosce il percorso che è stato fatto e quello che potremmo ancora fare in futuro, insieme". Il centrocampista algerino prolungherà l'attuale contratto in scadenza nel 2024 e avrà un importante aumento di ingaggio: passerà infatti da 1,5 milioni a 4 milioni di euro a stagione più bonus.