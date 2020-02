Gazzetta - Milan, Boban esalta Ibra, lo ringrazia e annuncia la sua presenza nel derby

Ieri sera a Palazzo Reale a Milano, organizzato dall’Aldini Bariviera, si è svolto l'evento "Premio amico dei bambini... Un esempio per loro", al quale hanno partecipato tanti personaggi importanti del calcio italiano, tra cui anche Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan.

PARLA ZVONE - Il croato ha ricevuto il "Premio Direttore Sportivo" e, come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, dal palco ha speso parole molto positive nei confronti di Zlatan Ibrahimovic: "Ibrahimovic è un fuoriclasse puro. Ha una personalità particolare, una professionalità particolare ed è entrato nello spogliatoio con un’umiltà particolare. Dico questo perché conosco il personaggio e la sua forza d urto. Non era facile, ma ha trovato la maniera perfetta di capire l’atmosfera dentro lo spogliatoio e la delicatezza del momento". Parole importanti quelle di Boban, a cui ne seguono altre altrettanto significative sempre nei confronti di Ibra: "Ringrazieremo Zlatan tutta la vita perché venendo da noi aveva tutto da rischiare. Tutto quel che farà ancora sarà in più, perché ha già fatto abbastanza".

IBRA E IL DERBY - In vista del derby di domenica, la presenza in campo dello svedese è ancora in dubbio, ma ci ha pensato lo stesso dirigente croato ad annunciare, di fatto, il suo recupero per il match contro l'Inter: "Credo che nel derby ci sarà, voleva già esserci col Verona. Il suo impatto è già stato determinante". Boban e tutto il Milan sono consapevoli dell'importanza di Zlatan, il quale dovrà cercare di guidare i rossoneri alla vittoria anche nella stracittadina milanese di domenica sera.