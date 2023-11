Gazzetta - Milan, c'è un ritorno di fiamma per la difesa: piace Kiwior dell'Arsenal per gennaio

Dopo i gravi infortuni di Marco Pellegrino, out un paio di mesi, e soprattutto di Pierre Kalulu, che ieri è stato operato per la rottura completa del tendine del retto femorale sinistro e che rientrerà solo tra almeno quattro mesi, il Milan sa bene di dover tornare sul mercato a gennaio per prendere un nuovo difensore centrale. I nomi che circolano sono diversi: l'idea è di prendere un giocatore in scadenza a giugno 2024 oppure un giocatore in prestito da una squadra importante, magari con diritto di riscatto.

VECCHIO OBIETTIVO - Come riferisce La Gazzetta dello Sport questa mattina, tra i profili seguiti con attenzione dai rossoneri c'è anche quello di Jakub Kiwior, ex difensore classe 2000 dello Spezia ora all'Arsenal. In via Aldo Rossi lo conoscono bene perchè avrebbero voluto prenderlo prima del suo trasferimento a Londra. Nei Gunners, il polacco, che, oltre al difensore centrale, può fare anche il terzino sinistro in caso di necessità, parte alle spalle di Saliba e Gabriel Magalhaes e in questa stagione non sta trovando grandissimo spazio. Ovviamente molto dipenderà dalla volontà dell'Arsenal che dovrà aprire al prestito, magari con riscatto, dopo averlo pagato 25 milioni di euro a gennaio 2023.

ALTRI NOMI - Oltre a Kiwior, la lista dei dirigenti rossoneri contiene anche altri nomi: c'è per esempio quello di Lloyd Kelly, centrale classe 1998 del Bournemouth, su cui però anche l'interesse della Juventus e di altre squadre inglesi (è in scadenza il prossimo 30 giugno, Moncada lo ha osservato dal vivo pochi giorni fa durante il match contro il Burnley). Nel mirino del Milan c'è poi anche Konstantinos Koulierakis, 19enne difensore del Paok e della Grecia.