Gazzetta - Milan, crolla la difesa: out anche Romagnoli, resta solo Zapata. Arretra Kessié?

Adesso l’emergenza è totale. Alla già lunga lista degli infortunati, infatti, si è aggiunto anche Alessio Romagnoli, uno dei pilastri della squadra di Gattuso. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il gruppo degli indisponibili si fa sempre più numeroso, oltre metà della formazione titolare, infatti, è in infermeria. Una catena di guai che il Milan non riesce a spezzare e che inevitabilmente incide sulle scelte dell’allenatore.

UOMINI CONTATI - Gattuso si è ritrovato a lavorare a Milanello con un gruppo di giovani e di alternative, o meglio, riserve finora quasi inutilizzate (e che difficilmente lo saranno alla ripresa del campionato). Dell’undici tipo Donnarumma, Rodríguez, Kessie, Suso, Calhanoglu e Cutrone sono in nazionale, mentre Higuain sarà costretto a saltare la sfida con la Lazio per squalifica. Gli altri, invece, sono tutti ai box per infortunio. Le avversità, poi, si sono concentrare soprattutto nel reparto arretrato.

ADATTAMENTI - In mezzo resta solo Zapata: l’altro centrale in rosa, infatti, è Stefan Simic, che non ha mai giocato in A con il Milan. A tre o a quattro la difesa ha comunque gli uomini contati. Potrebbe essere adattato Rodríguez (anche lo svizzero non è al meglio dal punto di vista fisico), o indietreggiare Kessie, che in passato ha ricoperto il ruolo di difensore. L’eventuale arretramento dell’ivoriano, però, lascerebbe scoperta una posizione a centrocampo, altro reparto decimato dalle assenze.