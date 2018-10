Gazzetta - Milan, è crisi nera: il club per ora conferma Gattuso, ma contro la Samp è già decisiva

Con la sconfitta di ieri contro il Betis a San Siro, il Milan non solo non ha dimenticato il ko nel derby, ma è entrato in una vera e propria crisi. E la panchina di Rino Gattuso, ora traballa ancora di più: nel post-partita, il club ha fatto sapere che il tecnico milanista non è in discussione e che non ci sono ultimatum, ma è chiaro che la prossima gara di campionato contro la Sampdoria ed eventualmente quella successiva contro il Genoa saranno decisive per rinsaldare la panchina oppure mettere fine all'avventura di Ringhio come allenatore del Diavolo.

LUNGO CONFRONTO - A riferirlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che ieri sera dopo il match c'è stato un lungo confronto a San Siro tra Leonardo e Maldini, i quali hanno voluto analizzare non solo la sconfitta, ma tutto il momento negativo che sta attraversando il Milan. La società guidata da Paolo Scaroni si è stretta intorno a Rino nella speranza che già domenica possa arrivare una svolta, ma intanto, nonostante le smentite, continuano a circolare voci su Conte e soprattutto Donadoni, che, in caso di esonero di Gattuso, resta l'ipotesi più verosimile.

IN BILICO - Dopo il ko contro il Betis, Gattuso è apparso piuttosto rassegnato: "Non ha funzionato quasi nulla, è stata una prestazione imbarazzante. Abbiamo perso la bussola. Continuiamo a perdere certezze. Non giochiamo con la mente libera, non ci troviamo. Sono io il responsabile, io devo trovare qualcosa di diverso per far rendere la squadra: mi assumo le colpe ed è giusto che venga messo in discussione. Abbiamo fatto una figuraccia, io su tutti. Però non penso al mio culo in questo momento, penso che se mi verrà data la possibilità farò di tutto per trovare la soluzione. Qualsiasi cosa succederà dopo mi andrà bene". L'analisi di Rino è stata come al solito molto lucida ed è stato lui il primo a mettersi in discussione: ora ha pochi giorni per capire come risolvere questa situazione, altrimenti il suo destino sembra essere già scritto.