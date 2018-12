Gazzetta - Milan, ecco Gazidis: club sempre più "british", al nuovo Ceo il compito di aumentare i ricavi

Scocca l’ora di Ivan Gazidis. Da oggi, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il club rossonero parla ancora più inglese: dopo l’avvento di Elliott (Gordon Singer, figlio del fondatore Paul, opera a Londra), tocca al super manager ex Arsenal, il quale è sì nato in Sudafrica, ma ha trascorso 50 dei suoi 54 anni fra Stati Uniti e, soprattutto, Inghilterra. Se poi a tutto ciò aggiungiamo che Leonardo e Maldini stanno guardando con particolare interesse ad alcuni calciatori del Chelsea, ecco servito un Milan perfettamente british style.

GIA’ OPERATIVO - Ma torniamo a Gazidis, al quale è stato affidato un compito preciso: permettere alla società milanista di tornare nell’Olimpo del calcio europeo facendo crescere i ricavi. Il dirigente sudafricano è l’ultimo grande tassello che mancava: Scaroni gli consegnerà l’operatività all’interno del club, tornando a fare il presidente super partes. Il primo giorno effettivo di insediamento è oggi, anche se la nomina formale spetterà all’Assemblea dei soci del 5 dicembre. In realtà, già a inizio novembre Gazidis ha preso possesso del suo ufficio in via Aldo Rossi e sta studiando l’italiano. È probabile che porti con sé qualche figura di fiducia (una potrebbe essere Michael Gandler).

COMPITI - Come detto, la missione principale di Gazidis sarà incrementare i ricavi. Il Milan si attende che il nuovo Ceo dia una forte spinta al club negli sponsor, migliorando i termini con quelli attuali e portandone di nuovi. Le sue tappe di insediamento procederanno con le visite ufficiali di tutte le strutture e la conoscenza dei dipendenti a cui seguiranno riunioni con i capi area e la presentazione alla squadra. Il suo focus graviterà fra il commerciale, la questione stadio e quella relativa alla UEFA.