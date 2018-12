Gazzetta - Milan, ecco Paquetà: domani a San Siro, il jolly brasiliano punta la Juve in Supercoppa

Battesimo rossonero per Lucas Paquetà, che oggi partirà dal Brasile per atterrare domani a Milano. In serata, poi, come riporta La Gazzetta dello Sport, il talento brasiliano verrà accolto a San Siro in occasione di Milan-Torino. Ovviamente non potrà scendere in campo né tantomeno accomodarsi in panchina, visto che il deposito dei nuovi contratti sarà possibile solo dal prossimo tre gennaio.

PRIMO IMPATTO - Per l’ex Flamengo, comunque, sarà la prima presa di contatto con il nuovo stadio, a cui seguiranno il primo incontro con Gattuso, la prima visita a Milanello e i primi test medici e fisici con il nuovo staff. Tre-quarto giorni in città, poi il ritorno in Brasile prima di stabilirsi definitivamente a Milano dall’inizio del prossimo mese. La prima gara utile di campionato sarà quella contro il Genoa del 20 gennaio, ma prima ci sono la Samp in Coppa Italia e, soprattutto, la Supercoppa Italiana a Gedda contro la Juve: chissà che Gattuso non gli conceda qualche spezzone.

DUTTILITA’ - Per acquistare Paquetà, il Milan ha speso 35 milioni di euro. Dopo Gonzalo Higuain, si tratta dell’acquisto più costoso dell’era americana di Elliott. Il talento non gli manca, così come la duttilità: in Sudamerica, infatti, ha giocato trequartista, falso nove, esterno di centrocampo e a mezzala. Qualità che trasferite al Milan possono essere sfruttate da suggeritore alle spalle di Higuain e Cutrone oppure da interno o esterno del 4-3-3. A Gattuso il compito di far definitivamente esplodere il brasiliano.