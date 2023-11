Gazzetta - Milan, fiducia in Pioli ma serve subito una svolta: PSG e Lecce diranno molto sul futuro del tecnico

vedi letture

Avanti con Stefano Pioli: anche nel momento più difficile, la società di via Aldo Rossi conferma la fiducia all'allenatore rossonero che è finito in discussione dopo l'ultima brutta sconfitta contro l'Udinese. Il Milan non vince da tempo, anzi sono arrivati ben tre ko nelle ultime quattro partite, ma si ritiene che la squadra sia ancora con il suo tecnico e quindi, almeno per il momento, niente cambio in panchina.

FIDUCIA IN PIOLI - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il Diavolo è in crisi di risultati e di prestazioni, ma si continua ad avere fiducia nel progetto nato in estate, nel quale Pioli ha un ruolo di primissimo piano. Le prossime due sfide contro PSG e Lecce diranno però molto sul futuro dell'allenatore milanista: due risultati negativi aprirebbero ufficialmente la crisi e la posizione del tecnico diventerebbe ancora più traballante. Serve quindi una reazione immediata da parte della squadra, con i giocatori che saranno anche loro al centro dei riflettori e dovranno dare le giuste risposte in campo.

LA SPINTA DEI TIFOSI - Dopo il brutto ko contro l'Udinese a San Siro, non sono mancati i fischi, ma domani sera contro i parigini ci sarà il pubblico delle grandi occasioni che sicuramente spingerà il Milan fin dal primo minuto. Toccherà al gruppo rossonero trascinare a sua volta i tifosi che si aspettano una grande partita sotto tutti i punti di vista, in particolare dal punto di vista dell'attaggiamento. Una vittoria potrebbe sistemare molte cose, mentre un risultato negativo, oltre a complicare ancora di più la strada del Diavolo verso la qualificazione agli ottavi di Champions League, farebbe entrare ancora di più il Milan in una brutta crisi.