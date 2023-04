Gazzetta - Milan, Giroud sta meglio: il francese vuole tornare titolare a Roma

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica scorsa contro il Lecce, Olivier Giroud non è andato nemmeno in panchina in quanto doveva ancora smaltire del tutto il problema al tendine d'Achille che lo sta tormentando nell'ultimo periodo. Nulla di grave, ma a Milanello non si vogliono correre rischi perchè, anche vedendo il rendimento degli altri centravanti rossoneri, sarebbe un grosso problema perdere il francese in questo finale di stagione in cui il Diavolo si gioca tantissimo.

TENDINE OK - Come riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, il tendine di Giroud, colpito duramente da Kim in Champions League, sta decisamente meglio e quindi ci sono ottime possibilità di vederlo in campo domenica in casa della Roma. Salvo sorprese, il numero 9 rossonero tornerà quindi a guidare l'attacco milanista in un match che è fondamentale per la corsa verso la qualificazione alla prossima Champions.

ALTERNATIVE DELUDENTI - L'importanza di recuperare il francese per il momento cruciale della stagione è dettato certamente anche dal fatto che purtroppo chi lo può sostituire sta deludendo parecchio: stiamo parlando in particolare di Ante Rebic e Divock Origi che stanno vivendo una stagione con pochissimi alti e moltissimi bassi. A ciò si aggiunge anche l'ennesimo infortunio di Zlatan Ibrahimovic che si è fatto male al polpaccio durante la sfida contro il Lecce e dovrò restare fuori per qualche settimana (c'è chi parla anche di rischio di stagione già finita per lo svedese). Per questo motivo, recuperare Giroud è una priorità assoluta del Diavolo.