Gazzetta - Milan, Higuain punta a ridurre a un turno la squalifica: vuole essere in campo contro il Parma

Alla fine si presenterà lo stesso Gonzalo Higuain oggi davanti alla Corte sportiva d’appello per provare a convincere i giudici a dimezzare la squalifica per due giornate rimediata dopo l'espulsione contro la Juventus. Il Pipita ribadirà il pentimento per lo scatto di rabbia nei confronti dell’arbitro Mazzoleni, il quale sarà presente anche lui in qualità di testimone da ascoltare. L'argentino spera in uno sconto che gli permetterebbe di tornare in campo tra una settimana contro il Parma a San Siro.

NIENTE INSULTI - Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, Higuain si è seriamente pentito e sa di aver sbagliato. E la sua difesa si baserà sull'assenza di ingiurie nei confronti del direttore di gara: quella "condotta gravemente irriguardosa" non è stata condita da insulti e quindi in via Aldo Rossi si augurano che questo basti per ridurre ad un turno la squalifica del numero 9 rossonero che sarebbe così costretto a saltare solo la gara di domenica in casa della Lazio.

VOGLIA DI RISCATTO - Higuain spera di tornare quindi da Roma con notizie positive anche perchè ha voglia di tornare in campo il prima possibile: l'argentino vuole infatti riscattarsi e far dimenticare non solo l'espulsione, ma pure il rigore sbagliato contro la Juventus che avrebbe potuto anche cambiare il match. Il Pipita non vuole però più guardare indietro, ma solo al futuro e ai prossimi impegni del Milan.