Gazzetta - Milan, Ibra ha in testa il grande ritorno: Zlatan studia come lasciare i Galaxy e liberarsi dagli sponsor

Manca poco di un mese alla riapertura del mercato, ma il Milan ha già ben chiaro il colpo di mercato per l'attacco: si tratta ovviamente di Zlatan Ibrahimovic, il quale ha grande voglia di tornare a vestire la maglia rossonera, ma restano ancora da capire tempi e modialità di questo clamoroso ritorno. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, lo svedese potrebbe tornare a Milanello in prestito, chiedendo ai Galaxy un’aspettativa di sei mesi, oppure liberarsi subito dal vincolo con gli americani per legarsi al club di via Aldo Rossi in tutto e per tutto.

IN ATTESA - Da risolvere, poi, c'è anche la questione che riguarda gli sponsor che gli garantiscono due milioni e mezzo all’anno e anche i rapporti che si sono creati con i dirigenti della squadra di Los Angeles. Ibra è un grande professionista e si muoverà solamente quando il Milan avrà ufficialmente fatto le proprie mosse: servirà quindi ancora qualche giorno di attesa prima che la trattativa decolli definitivamente. La strada è tracciata, ma bisogna lavorarci su per chiudere un ritorno che fa sognare i tifosi milanisti.

CHE COPPIA - In casa rossonera si continua a sognare di formare una grande coppia d'attacco, composta appunto da Ibrahimovic e Higuain: con loro, il Milan potrebbe avere uno dei reparti offensivi più forti non solo in Italia, ma in tutta Europa. Il Pipita è nel pieno della carriera e lo svedese ha ancora grande fame nonostate i 37 anni. Con Gonzalo e Zlatan, il quarto posto potrebbe essere meno complicato da raggiungere per il Milan.