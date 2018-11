Gazzetta - Milan-Ibra, proseguono i contatti tra le parti. Dopo Gattuso, anche Leonardo apre al ritorno dello svedese...

In questo momento, c'è un solo nome che fa sognare i tifosi del Milan, cioè quello di Zlatan Ibrahimovic. Negli ultimi giorni, si parla sempre con maggiore insistenza del possibile ritorno in rossonero del centravanti svedese che è sotto contratto con i Los Angeles Galaxy fino al 31 dicembre 2019, ma la sua voglia di tornare al Diavolo sembra essere davvero forte, tanto da accettare anche la soluzione del prestito in prestito per sei mesi. L'unica "richiesta" di Ibra è quella di riaggiornarsi in Primavera per discutere se legarsi al Milan anche la stagione successiva.

QUESTIONE UEFA - A riportarlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che spiega che i contatti tra le parti proseguono senza sosta e Mino Raiola, agente dello svedese, è in attesa della chiamata del club di via Aldo Rossi per tornare a Milano e chiudere l'operazione. Al momento, c'è però un ostacolo che non permette ai rossoneri di far firmare Ibra, vale a dire la questione Fair Play Finanziario con l'UEFA: dopo l’acquisto di Paquetá non è infatti bello che il Milan chiuda altri affari senza la benedizione di Nyon.

LE PAROLE DI LEO - Dopo le parole di Gattuso di sabato in conferenza stampa, ieri sera dopo il pari contro la Lazio, anche Leonardo, direttore generale dell'area tecnico-sportiva del Milan, ha alimentato le voci sul possibile ritorno di Zlatan a Milanello: "Ibra? Parliamo con tanti… L’importante è far crescere il club e farlo riconoscere in un certo modo. Comunque le voci non disturbano, incuriosiscono". Nessun conferma ufficiale ovviamente, ma il ritorno di Ibra non sembra essere più solo una suggestione.