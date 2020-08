Gazzetta - Milan-Ibra, si tratta ancora. Le alternative sono Jovic e Correa

L'accordo non c'è ancora e quindi Zlatan Ibrahimovic non sarà presente oggi a Milanello insieme agli altri giocatori del Milan per il raduno e per i test medici. Le parti, che continuano ad essere distanti di circa un milione di euro, proseguono senza sosta i contatti nella speranza di arrivare ad un'intesa il prima possibile. Intanto, però, in via Aldo Rossi, stanno iniziando a valutare il da farsi nel caso in cui alla fine il rinnovo di Ibra non dovesse arrivare.

SUL MERCATO - Come riporta La Gazzetta dello Sport, senza lo svedese, Stefano Pioli potrebbe anche decidere di cambiare modulo, abbandonando il 4-2-3-1 e iniziando a valutare nuove soluzioni tattiche. Per quanto riguarda i nomi delle alternative a Ibrahimovic, la Rosea in edicola questa mattina fa due nomi, cioè quelli di Luka Jovic e quello di Angel Correa. Il centravanti serbo è sul mercato dopo una stagione molto deludente, ma non sarà facile convincere il Real Madrid a svenderlo visto che solo un anno fa lo ha pagato 60 milioni di euro. Il Milan vorrebbe impostare quindi l'affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

UN ANNO DOPO - Dopo averlo seguito a lungo la scorsa estate, Correa sarebbe ora tornato nel mirino dei rossoneri: l'argentino è infatti in rotta con l'Atletico Madrid e per questo ha voglia di cambiare aria. Un anno fa, l'affare non andò in porto a causa dell'elevata richiesta degli spagnoli che partirono da una valutazione di 50 milioni di euro. In ogni caso, tutto dipende da come finirà la vicenda Ibrahimovic, il cui rinnovo resta la priorità assoluta del club di via Aldo Rossi.