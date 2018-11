Gazzetta - Milan, idea Sensi per il centrocampo: cresce la candidatura del giocatore del Sassuolo

Altro giro, altro infortunio. Musacchio si è aggiunto alla lista dei lungodegenti di Casa Milan. A Gattuso non resta che fare di necessità virtù, mentre Leonardo dovrà inventarsi qualcosa in vista del mercato di gennaio. Il dirigente rossonero, ad esempio, dovrà trovare un sostituto di Biglia. Perché Lucas Paquetà non è un regista di centrocampo e, soprattutto, non ha mai giocato in Europa. Insomma, serve un giocatore già pronto.

IN POLE - Uno come Stefano Sensi, tanto per intenderci. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il nome del giovane centrocampista del Sassuolo - da tempo nei radar rossoneri - è tornato d’attualità nelle ultime ore. Ancora non c’è stato un contatto ufficiale con la società neroverde, ma la candidatura dell’ex Cesena sta prendendo quota. Il ragazzo sta facendo bene anche da mezzala e ha doti tecniche di primo livello.

DUTTILITA’ - Sensi, osserva la rosea, nell’immediato può sopperire all’assenza di Biglia, ma ha la duttilità per ricoprire più ruoli a centrocampo. Dopo essersi messo in luce con la maglia del Cesana, il classe ’95 sta facendo bene anche con il Sassuolo, tanto da meritare la convocazione in Nazionale. In prospettiva Sensi può essere prezioso in vari ruoli. Leonardo, che non ha mai nascosto il suo gradimento per il calciatore, ci sta pensando.