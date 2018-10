Gazzetta - Milan, missione Champions: se batte il Genoa è quarto. Avanti con il 4-4-2

La vittoria di domenica contro la Sampdoria ha ridato un po' serenità all'ambiente milanista e ha reso meno traballante la panchina di Rino Gattuso, ma per uscire definitivamente dalla piccola crisi che ha colpito i rossoneri dopo le due sconfitte di fila contro Inter e Betis serve dare continuità al successo contro i blucerchiati già questa sera con il Genoa. Se dovesse conquistare i tre punti, il Milan raggiungerebbe la Lazio al quarto posto e tornerebbe quindi in piena lotta per la Champions League, che è il grande obiettivo stagionale del Diavolo.

GRANDE OCCASIONE - Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che i rossoneri non possono assolutamente fallire contro il Genoa: è infatti una grande occasione per la formazione di Gattuso, il quale fino a pochi giorni fa sembrava essere ad un passo dall'esonero e invece alle 22.45 di questa sera potrebbe essere tra le prime quattro del campionato. Per il Milan è dunque un esame di maturità importante che non può essere assolutamente sbagliato.

AVANTI CON IL 4-4-2 - E per provare a vincere, il tecnico milanista confermerà il modulo visto contro la Sampdoria, cioè quel 4-4-2 che permette a Higuain e a Cutrone di giocare insieme dal primo minuto. Toccherà quindi a loro due guidare la squadra rossonera verso una vittoria che potrebbe dare una svolta alla stagione del Milan e di Gattuso, il quale sa benissimo che per raggiungere il grande obiettivo stagionale non si possono sprecare certe occasioni.