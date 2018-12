Gazzetta - Milan, operazione Champions: scatta la caccia all’Inter, ora serve continuità

La parola d’ordine è continuità. Tutto il resto conta meno. I risultati del venerdì e del sabato hanno sorriso ai rossoneri, che stasera avranno la possibilità di consolidare il quarto posto. Questo di per sé avrebbe già un grande valore, ma c’è anche dell’altro: se il Milan dovesse battere il Torino si porterebbe a meno uno dall’Inter.

OCCHIO AL TORO - Per rientrare tra le prime quattro Gattuso metterebbe subito la firma, a prescindere dalla posizione finale dei cugini. Discorso che non fa una piega. Perché è davvero sottilissima la differenza tra un terzo o quarto posto. Entrambi, infatti, profumano allo stesso modo di Champions. La scalata si compirà solo vincendo partite come questa, contro un Toro forte del sesto posto e che arriva a San Siro con un obiettivo ben preciso: vincere per staccare la Roma e avvicinare ulteriormente la Lazio.

NIENTE SCHERZI - Le motivazioni dei granata sono serie, ma è il Milan - osserva La Gazzetta dello Sport - che può permettersi ancora meno di scherzare. Al successo sul Parma deve essere data continuità immediata, perché chi punta in alto non può concedersi tante soste. A maggior ragione visto che, anche in campionato, ritroverà il proprio trascinatore Higuain.