Gazzetta - Milan, Paquetà e (forse) Ibra per un attacco da Champions: là davanti un mix di veterani e talenti

Rimpolpare la rosa per restare aggrappati alla zona Champions. Il Milan fissa l’obiettivo in vista del mercato di gennaio. Un colpo (Lucas Paquetà) è già stato messo a segno mentre un altro (Ibrahimovic) è in via di definizione. In rossonero, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il giovane brasiliano e lo svedese andrebbero a rinforzare un attacco già molto potente, composto da Higuain e Cutrone e dal duo Suso-Calhanoglu.

OTTIMO MIX - Niente male. Il Pipita, carta d’identità alla mano, è più vicino a Ibra, mentre Paquetà e Cutrone sono divisi da appena quattro mesi. Insomma, veterani del gol e talenti in rampa di lancio, un mix interessante in cui i secondi possono imparare tanto dai primi. In realtà, il discorso vale soprattutto per Patrick: lui, infatti, è un vero “nueve”, proprio come Higuain e Ibrahimovic. L’ex Flamengo, invece, fa un altro mestiere: Lucas avrà il compito di portare fantasia e di spaccare le difese avversarie partendo da dietro.

ALTERNATIVE - Con Ibra, dunque, il potenziale offensivo sarebbe enorme, mentre Paquetà, autentico jolly offensivo, sarà utile in più ruoli e in più moduli. Con loro due a disposizioni aumenteranno le soluzioni, le varianti e l’imprevedibilità di un Milan che, dopo aver raggiunto il quarto posto, non ha alcuna intenzione di scendere del treno Champions.