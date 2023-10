Gazzetta - Milan, pronto il rinnovo di Giroud. Ma arriverà anche un nuovo grande attaccante

vedi letture

Olivier Giroud è certamente uno degli acquisti più azzeccati del Milan degli ultimi anni: sullo scudetto vinto due stagioni fa, c'è anche la sua firma visto che ha segnato diversi gol fondamentali per arrivare al tricolore (la doppietta nel derby, il gol al Napoli e le due reti all'ultima giornata contro il Sassuolo su tutti). Qualche giorno fa ha compiuto 37 anni e a giugno scadrà il suo contratto, ma il club rossonero è pronta a trattare il suo rinnovo.

PRONTO IL RINNOVO - A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il francese è legatissimo al Milan e non ha mai nascosto di trovarsi benissimo a Milano. Il prolungamento sarebbe di un altro anno, quindi fino al 30 giugno 2025: per ora non c'è stata nessuna offerta ufficiale, ma i dirigenti del Diavolo vogliono giocare d'anticipo e presto avanzeranno la loro proposta. Se oggi Olivier è il centravanti titolare, l'anno prossimo sarà la punta di scorta perchè l'obiettivo dei rossoneri nel prossimo mercato estivo sarà quello di prendere anche un nuovo attaccante di livello.

NUOVO RINFORZO - Sempre che il Milan non decida di anticipare questo importante rinforzo già a gennaio. Non è un mistero che a fine agosto i dirigenti di via Aldo Rossi abbiano provato a prendere Taremi dal Porto, chissà che non possa esserci un ritorno di fiamma, sfruttando il fatto che il contratto dell'iraniano scadrà a giugno 2024. Altre opzioni sono al momento sconosciute, la certezza però è che qualcuno sicuramente arriverà per fare il titolare.