Gazzetta - Milan, Rino (e squadra) spalle al muro: nessun ultimatum, ma ora il tecnico è sotto esame

Gattuso resta al suo posto, almeno per il momento. Ma bisogna invertire la tendenza... subito. Perché questo Milan - scrive stamane La Gazzetta dello Sport - ha smarrito il senso della lotta. Ecco perché ieri si sono presentati a Milanello Leonardo e Maldini, che hanno parlato con Rino e tenuto a rapporto la squadra. Per il momento, nel club sta prevalendo la linea della coesione.

SOTTO ESAME - Dal Milan, infatti, anche il giorno dopo la brutta sconfitta col Betis filtra con grande forza la stessa linea: l’allenatore non è a rischio e non ci sono ultimatum. La dirigenza rossonera, dunque, ha confermato la fiducia a Gattuso, il problema è capire fin quando sarà possibile farlo. L’auspicio è arrivare almeno fino alla sosta per valutare poi con più calma, ma se con la Samp dovesse arrivare un altro scivolone la situazione precipiterebbe. In pratica, si va di partita in partita: ogni tre giorni c’è un esame decisivo.

RESPONSABILITA’ - Durante la visita di ieri a Milanello, Leonardo e Maldini hanno prima parlato con Gattuso e poi si sono rivolti alla squadra - in presenza dello stesso Rino - usando parole chiare e ben scandite. I concetti cardine: vietato demoralizzarsi, obbligo di guardare avanti, ma anche obbligo di prendersi le proprie responsabilità. Perché le colpe non sono soltanto del tecnico.