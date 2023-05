Gazzetta - Milan, Saelemaekers è il grande favorito per sostituire Leao. Le alternative Origi e Rebic non convincono

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A Milanello non si sono goduti più di tanto la vittoria importantissima contro la Lazio in campionato a causa dell'infortunio di Rafael Leao. Il problema muscolare all'adduttore non è grave, ma la sua presenza mercoledì tra i convocati di Stefano Pioli per l'euroderby è molto improbabile. Il giocatore verrà monitorato in questi giorni, tanto che una decisione verrà presa con ogni probabilità solo mercoledì.

SAELE FAVORITO - In attesa di capire se Leao sarà o meno della partita, Stefano Pioli sta studiando come sostituire eventualmente il portoghese: come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, Alexis Saelemaekers è il grande favorito per prendere il suo posto. Il belga, entrato molto bene in campo sabato contro la Lazio, giocherebbe a sinistra, con Brahim Diaz a destra e Bennacer come trequartista centrale. Davanti ovviamente ci sarà il solito Olivier Giroud.

ALTERNATIVE - La alternative a Saelemaekers sono Ante Rebic e Divock Origi, con i quali si vedrebbe in campo certamente più offensivo. Il problema però è che entrambi non convincono da mesi e per questo difficilmente Pioli si affiderà ad uno di loro in un match così importante. Il tecnico rossonero ha ancora un paio di giorni per pensare a come sostituire eventualmente Leao e per fare tutte le prove a Milanello, ma per sostituire il portoghese tutto porta al belga con la maglia numero 56.