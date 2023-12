Gazzetta - Milan, Simic e i suoi fratelli: da Zeroli a Nsiala, ma il prossimo a debuttare sarà Jimenez

vedi letture

Ieri è stata certamente la giornata di Jan-Carlo Simic, difensore della Primavera rossonera che nelle ultime settimane è stato aggregato alla prima squadra visti i tanti infortuni che hanno colpito il reparto arretrato del Milan (out Kalulu, Pellegrino e Thiaw, Kjaer è rientrato solo ieri contro il Monza): il giovane serbo ha debutto entrando in campo a metà primo tempo al posto dell'infortunato Pobega e successivamente ha anche segnato il suo primo gol.

TOCCA A JIMENEZ - Il Milan, non è un mistero, punta molto sui giovani e Simic, dopo Camarda, Bartesaghi e Chaka Traorè, non sarà l'ultimo a trovare spazio nella squadra di Stefano Pioli. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il prossimo a debuttare potrebbe essere Alex Jmenez, terzino classe 2005 che è arrivato in estate a titolo temporaneo, con diritto d'opzione e contro opzione, dal Real Madrid. Ieri lo spagnolo stava per entrare in campo anche lui nel finale, ma l'infortunio di Okafor ha costretto Pioli a cambiare i suoi piani e ad inserire Chukwueze.

ALTRI GIOVANI - Ci sono poi altri giovani della Primavera che bussano alla porta della prima squadra: tra questi ci sono per esempio Clinton Nsiala-Makengo, che è andato in panchina per la prima volta a Newcastle e ieri ha fatto il bis, Kevin Zeroli, capitano della Primavera di Abate, e Lapo Nava, che da inizio stagione stabilmente in prima squadra e quarto portiere per Pioli alle spalle di Maignan, Sportiello e Mirante. Attenzione poi ad altri due giovanissimi talenti che stanno crescendo in Primavera e che presto si faranno conoscere come Francesco Camarda: si tratta di Mattia Liberali (2007) e Christian Comotto (2008).