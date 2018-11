Gazzetta - Milan, sono già 12 i giocatori che hanno subito un infortunio: Gattuso e il club si interrogano

Il Milan è falcidiato dagli infortuni e in casa rossonera si sta cercando di capire perchè ci sono stati così tanti problemi fisici in questa prima parte di stagione: sono infatti ben dodici i giocatori milanisti che hanno subito un infortunio, un numero davvero troppo alto per pensare che si tratti solo di sfortuna. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il Diavolo si sta interrogando per capire il perchè di così tanti problemi fisici.

ALLENAMENTI E PREPARAZIONE - In particolare, come spiega la Rosea, diventa legittimo interrogarsi sull’adeguatezza dei carichi di lavoro, e più indietro, chiedersi se sia stata effettuata o meno una corretta prevenzione e preparazione. Allenamenti troppo duri possono essere più dannosi che utili, come ha spiegato anche Corrado Saccone, ex preparatore del Napoli ora al Partizani Tirana: "Per la mia esperienza il carico pesante non solo non paga, ma è dannoso. Le sedute non devono mai superare l’ora e mezza, è il modello d’allenamento che si adotta anche in Premier ed è l’ideale".

POCHI CAMBI - Dietro ai tanti infortuni ci potrebbe essere però anche un'altra spiegazione: Rino Gattuso ha infatti in rosa poche valide alternative ai titolari e quindi è stato costretto a far giocare quasi sempre gli stessi. In questo modo, il tecnico milanista ha spremuto questi giocatori oltre il limite e alla fine si sono fatti male. Gattuso confida ora nel mercato invernale per avere qualche rinforzo di livello che possa permettergli di fare maggior turnover, ma molto dipenderà anche dalla sentenza dell'UEFA che potrebbe sanzionare il club di via Aldo Rossi con delle limitazioni anche sulla campagna acquisti.