Gazzetta - Milan, vittoria sofferta contro il Dudelange: ora la qualificazione va presa ad Atene contro l'Olympiacos

Doveva essere una partita semplice, senza grosse difficoltà, e invece il Milan ha dovuto sudare anche ieri sera contro il Dudelange prima di portare a casa una vittoria che era fondamentale per il proseguo del cammino in Europa League dei rossoneri. Dopo il vantaggio di Cutrone, la strada sembrava in discesa, ma purtroppo poi c'è stato un clamoroso black out, tanto che i lussemburghesi sono addirittura riusciti a ribaltare il risultato ad inizio ripresa.

TRE RISULTATI - A quel punto, Gattuso ha dovuto mettere in campo Suso e da lì tutto è cambiato: lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che da quel momento il Milan si è rianimato e in pochi minuti ha messo le cose a posto. Ora il Diavolo si giocherà la qualificazione ai sedicesimi di Europa League nell'ultima gara in casa dell'Olympiacos con praticamente tre risultati a disposizione: i rossoneri passeranno infatti il turno in caso di vittoria, pareggio e anche sconfitta, ma non 2-0, 3-1 (passerebbero i greci per differenza reti) o con 3 gol di scarto.

INDICAZIONI NEGATIVE - Ieri sera, Gattuso sperava di far riposare Suso che finora aveva praticamente sempre giocato e invece alla fine è stato costretto ad inserirlo per ribaltare la partita. Il tecnico milanista si aspettava poi certamente di più da quei giocatori che finora non avevano quasi mai visto il campo come Halilovic e Bertolacci, dai quali però non sono purtroppo arrivate indicazioni positive. Abbastanza deludente, infine, anche la prestazione di Gonzalo Higuain, che non è apparso al top della forma e che non è riuscito a tornare al gol dopo un mese di digiuno.