Gazzetta - Newcastle, offerta da 8 mln a Tonali: decisiva la volontà del giocatore. Al Milan 60 milioni che possono aumentare

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Tonali-Newcastle è sicuramente l'argomento del giorno. Operazione nata negli ultimi giorni, con i magpies che volgiono rinforzare il centrocampo con due colpi. Sandro è uno dei nome che interessa e piace molto: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Newcastle è pronto a spendere 50-60 milioni, cifre che nelle prossime ore può anche aumentare e con la quale il Milan potrebbe fare il mercato estivo.

Volontà

A questo punto la volontà di Tonali diventa fondamentale. Come scrive la rosea sul proprio sito, Sandro andrebbe a guadagnare almeno 8 milioni a stagione, cifra molto più alta di quella concordata con il Milan per l'attuale contratto. Pensieri in corso che possono orientare la decisione finale, come decisiva sarà la risposta del Milan a un’eventuale offerta del Newcastle.

Sullo sfondo il Chelsea

Le qualità di Sandro Tonali, però, non hanno attirato soltanto gli occhi del Newcastle. Come scrive Luca Bianchin su gazzetta.it, i rossoneri devono stare attenti anche al Chelsea, che nei giorni scorsi ha fatto sapere al Milan di essere interessati al centrocampista rossonero. I blues sono una minaccia, nonostante la trattativa con il Brighton per Caicedo.