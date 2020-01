Gazzetta - Pioli ha le idee chiare: 4-4-2 e nuovi interpreti, Milan cambiato in sette giorni

Ibrahimovic ha trascinato la squadra, ma Stefano Pioli è stato bravo (e intelligente) a cucirgli addosso un Milan su misura. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero ha dato prova di flessibilità, riuscendo a valorizzare al meglio il potenziale dello svedese, che non avrà più il dinamismo e il fiato di qualche anno fa, ma che in quanto a forza fisica e qualità ha ancora pochi rivali.

NUOVO MODULO - Insomma, bisognava cambiare pelle per sfruttare il nuovo Zlatan e Pioli, in pochi giorni, ci è riuscito. Il 4-4-2 utilizzato dall’allenatore emiliano ha dato subito buoni frutti. Il mister ha ridisegnato la squadra: fuori Suso e Piatek (tra i più criticati in questi mesi), dentro Rafael Leao, che ha le caratteristiche giuste per fare da spalla a Ibra. Il Milan sembra aver trovato equilibrio in un modulo “classico” ma funzionale, nel quale gli sterni hanno un ruolo determinante.

AVANTI COSI’ - Non è detto che la ricetta possa funzionare sempre - osserva la Gazzetta - ma la strada sembra quella buona. Pioli ha trovato la soluzione e ora deve insistere, passando sopra anche qualche battuta a vuoto (che inevitabilmente capiterà). Ibrahimovic è una garanzia, ma il gruppo è altrettanto importante. Perché Zlatan è un primo attore, ma non un solista.