Gazzetta - Pioli tentato da Jovic: tridente inedito con Okafor e Chukwueze? Leao andrebbe in panchina

Il Milan questa sera va a Marassi a sfidare il Genoa e il tecnico rossonero potrebbe sorprendere tutti - secondo quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport - e lasciare in panchina Rafael Leao in favore di Luka Jovic, con Okafor pronto a spostarsi sulla fascia sinistra, la sua zolla preferita. Una scelta che, se confermata, sarebbe una grande occasione per l'attaccante serbo.

Chance importante

Come precisa la Gazzetta, l'inizio dell'avventura di Jovic in rossonero è stata tutt'altro che folgorante. L'attaccante serbo è arrivato in extremis e con una trattativa-lampo a Milanello ma, per gerarchie interne e una condizione poco ottimale, è sempre rimasto ai margini della rosa di Pioli che gli ha concesso solamente qualche spezzone e in occasione della trasferta di Cagliari lo ha lasciato a Milano a lavorare per rimettersi a posto a livello di tenuta atletica. Ora, se l'indiscrezione dovesse essere confermata, si tratterebbe di un'importantissima occasione per il numero 15 rossonero che cerca riscatto dopo annate difficili e al di sotto delle aspettative e che vuole convincere il Milan a continuare a puntare su di lui anche in futuro.

Rotazioni

Come scrive la rosea, Stefano Pioli, se dovesse effettivamente mandare in campo Jovic dal primo minuto, ha intenzione di sfruttare a 360 gradi le rotazioni che il mercato gli ha messo a disposizione. La scelta di lasciare in panchina contemporaneamente, oltre a Giroud, anche Leao e Pulisic è sicuramente coraggiosa ma potrebbe essere anche un azzardo. I rossoneri questa sera sono attesi a Marassi dal Genoa contro una squadra che quest'anno ha fatto malissimo alle grandi, specialmente in casa. Il Grifone ha battuto la Lazio all'Olimpico e poi si è ripetuta contro la Roma tra le mura amiche, dopo che in casa aveva anche fermato sul 2-2 il Napoli. Dunque un Milan che cerca il gol e per farlo si potrebbe affidare a un tridente inedito: Chukwueze-Jovic-Okafor, con le punte di diamante (Leao su tutti) pronti a entrare se dovesse esserci il bisogno.