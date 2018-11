Gazzetta - Pipita, rabbia e sospetti: Higuain si sente poco tutelato e nota una disparità di trattamento

L’espulsione di Higuain continua a tenere banco nelle discussioni post Milan-Juve. L’argentino si è scusato e adesso aspetta di conoscere la portata della squalifica. Gonzalo ha avuto tempo e modo di riflettere su quanto accaduto in quei concitati minuti finali. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Pipita ha la sensazione di essere stato meno tutelato rispetto ad altre situazioni.

SISTEMA - Il campione argentino, raccontano gli amici, ha digerito il penalty sbagliato (gli era già successo), ma non ha metabolizzato il pensiero dell’arbitro Mazzoleni che non voleva neppure andare a controllare sul video l’esistenza di un fallo da rigore. Higuain, dicono quelli del suo entourage, ha scoperto che c’è qualche falla nel sistema, dopo aver notato una certa disparità di trattamento. Il Pipa si è subito scusato (lo ha fatto più volte, in privato, davanti alle telecamere e sui social), ma non è stata tanto l’espulsione a fargli male: quello che gli è pesato di più sono stati i minuti che hanno preceduto il rigore.

SERENO - Insomma, l’idea di essere stati trattati in modo diverso gli è rimasta in testa per tutta la partita. Così come il pensiero di Benatia che restava in campo. Con un uomo in meno, infatti, Allegri avrebbe dovuto togliere una punta e aggiustare qualcosa. E il Milan avrebbe avuto il tempo per rimediare, nonostante l’errore dal dischetto. Nella notte - riporta la rosea - Gonzalo ha ripensato alle tante battute degli amici napoletani sul sistema. Dal racconto di chi ha trascorso ore con lui emerge il ritratto di una persona serena, che sa di aver sbagliato, ma che pensa di aver percepito qualcosa di più grande del suo errore.