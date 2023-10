Gazzetta - Pulisic inventa, Giroud... para: il Milan passa a Genova e vola primo in classifica

Il Milan vince a Genova e porta a casa tre punti importanti, salendo al primo posto in classifica in solitaria a due punti dall'Inter. Nonostante le due trasferte complicate in tre giorni tra Champions e campionato, decidono, come sempre, la rete di Christian Pulisic, e la super parata di… Olivier Giroud. Così il Milan è riuscito ad espugnare Marassi.

Quattro

Christian Pulisic sta diventando sempre più importante e decisivo per i rossoneri, scrive la Gazzetta dello Sport. L'esterno statunitense, arrivato per 20 milioni dal Chelsea, ieri sera ha tolto ancora una volta le castagne dal fuoco alla squadra di Pioli, realizzando un gol da campione. Per lo statunitense è già arrivato il quarto gol in campionato, condividendo il primato nella classifica marcatori rossonera con Olivier Giroud.

Mike Giroud

Ancora una volto, questa volta in maniera totalmente inaspettata, Olivier Giroud metto lo zampino, o meglio, il guantone, anche in questa vittoria dei rossoneri. L'attaccante francese si è ritrovato a fare il portiere dopo l'espulsione di Maignan ed è stato chiamato ad un'uscita importante su Gudmunsonn che vale tre punti importanti. Queste le parole di Giroud, poi, sulla parata: "Pensavo che dovevo andare sul pallone, ho preso coraggio e sono andato. Ho fatto una grande parata"