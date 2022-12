Gazzetta - Rinnovo Leao, gennaio mese decisivo: il giocatore valuta di accettare un adeguamento non lontano dai 6,5 milioni

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come anticipato da Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta della Sport, potrebbe esserci una svolta per il rinnovo di Rafa Leao col Milan. Il portoghese sta valutando, più che in passato, di accettare un adeguamento non lontano dai 6,5 milioni. Sarà una partita lunga, con il mese di gennaio del nuovo anno decisivo per il futuro di Leao.