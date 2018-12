Gazzetta - Sentenza UEFA, il Milan come l'Inter: ammenda in due fasi, una parte da pagare subito e il resto vincolato all’andamento del bilancio

E' attesa a breve la sentenza dell'UEFA che dovrà comunicare al Milan la sanzione per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario nel trienno 2014-2017. E, secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la pena potrebbe essere molto simile a quella che era stata data all'Inter tre anni e mezzo fa: la sanzione dovrebbe infatti essere rateizzata e scontata se nel frattempo i conti del club miglioreranno fino a rientrare nei parametri imposti dal Fair play.

COME L'INTER - Le ultime indiscrezioni dicono che dovrebbe essere tenuta la stessa linea anche per il Milan: come spiega la Rosea, stabilita una somma, verrà poi monitorato l’andamento del fatturato per decidere se riscuotere o meno la parte pendente. Se così fosse, la pena sarebbe finalmente proporzionata, ma nel caso in cui le cose dovessero andare diversamente e la sanzione dovesse esssere ancora troppo pesante, il club di via Aldo Rossi non esclude di ricorrere nuovamente al Tas di Losanna.

AUMENTO DEI RICAVI - In attesa della sentenza, Elliott ha riorganizzato l'organigramma societario e ha nominato il nuovo ad, Ivan Gazidis, il quale avrà come primo obiettivo quello di aumentare i ricavi del Milan. Il verdetto dell'UEFA è atteso a giorni e si sa che influenzerà il mercato invernale: come spiega La Gazzetta dello Sport, se l’importo dovuto fosse tutto sommato modesto ci sarebbe un budget superiore da destinare alla campagna acquisti invernale dei rossoneri.