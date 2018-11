Gazzetta - Suso, che cecchino: in Italia e in Europa è il giocatore che ha segnato più gol da fuori area

In questa prima parte di campionato, il giocatore del Milan più decisivo è senza dubbio Suso, il quale ha messo lo zampino in ben 10 dei 20 gol siglati dai rossoneri nelle prime dieci giornate di Serie A grazie a quattro reti segnate e sei assist. Ma questo non è l'unico numero che salta all'occhio: lo spagnolo ha infatti una media-voto di 6,85 e solo un certo Cristiano Ronaldo ha fatto meglio di lui con 6,9. I suoi movimenti li conoscono tutti, eppure nessuno riesce a fermarlo e lui continua ad essere fondamentale per il Milan di Rino Gattuso.

DA FUORI AREA - Mercoledì contro il Genoa, Suso ha segnato ancora e lo ha fatto nuovamente da fuori area: come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, il numero 8 milanista, considerando i cinque campionati europei più importanti, è il giocatore che ha segnato più gol dalla distanza (4) e in questa speciale classifica precede Messi, Iago Aspas e Alcacer (3). Tutti i suoi gol in questo inizio di campionato sono arrivati da lontano, sintomo che questa è certamente una delle sue specialità.

OTTIMO MOMENTO - Suso sta attraversando un grande momento di forma, forse il migliore della sua carriera, e per questo Gattuso punta molto su di lui per trascinare i rossoneri anche nella trasferta di domenica sul campo dell'Udinese. Tra poche settimane, lo spagnolo diventerà papà e quale modo migliore per avvicinarsi a questo grande evento con un gol decisivo alla Dacia Arena?