Gazzetta - Valutazioni sul futuro di De Ketelaere: il Milan vorrebbe incassare 30 milioni. E l'Atalanta...

© foto di Daniele Mascolo

Il mercato è appena iniziato e le mosse che farà il Milan sono chiare ma non certe, ma al momento, il giocatore più costoso targato RedBird rimane Charles De Ketelaere, per il quale sono stati spesi 35 milioni di euro. Arrivato dal Club Brugge, doveva essere una operazione per permettere a Mister Pioli di avere più qualità sulla trequarti rossonera, ma il giocatore, ad ora, ha reso con solamente un assist in una stagione intera.

Mercato

La delusione per le prestazioni del giocatore, che non è riuscito ad alzare la testa anche la nazionale Under 21 belga all'Europeo - eliminato ai gironi - nonostante le tre gare da titolare senza mai essere sostituito, porta sicuramente a fare valutazioni importanti sul futuro di Charles: il Milan vorrebbe incassare 28-30 milioni per una cessione a titolo definitivo, ma occhio all'Atalanta che è disposta a discutere di un prestito con diritto di riscatto.

E al raduno...

Sono tanti, forse anche troppi, i motivi del fallimento di Charles De Ketelaere al primo anno in rossonero. Per i primi indizi bisognerà aspettare al raduno del 10 luglio: il giocatore ha iniziato da poco le ferie e si aggregherà al gruppo qualche giorno dopo l'inizio della pre-stagione del Milan. A meno che non decida di tagliarsi le vacanze, e in quel caso sarebbe un bel segnale.